Польша откажется от поставок российского газа в 2022 году

Польша в следующем году намерена отказаться от поставок газа из России. Об этом сообщил уполномоченный польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский.

Слова Наимского приводит РИА Новости. Уполномоченный заявил, что Польша не будет продлевать контракт с российским «Газпромом», и с октября 2022 года начнет покупать газ у Дании. Поставки топлива будут осуществляться по трубопроводу Baltic Pipe, пишет «Свободная пресса».

Сейчас в рамках «Ямальского контракта» Польша закупает у РФ около 10 млрд кубометров газа в год. Действие соглашения истекает в 2022 году, в Варшаве неоднократно заявляли, что не намерены его продлевать, напоминает Ura.ru.

