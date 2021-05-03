Не SWIFTите! В России заявили об угрозах для самой SWIFT при отключении Москвы

По мнению Гарегина Тосуняна, альтернативы SWIFT в России нет.

«Отдельно взятый банк, какую бы он систему ни развивал, не может представить альтернативу SWIFT. В России только Центральный банк имеет свою систему, но она для внутреннего применения в стране. Альтернатива, которая охватывает какую-то часть рынка, рассчитана на внутреннее пользование, она не может работать вместо всей системы. И уж тем более система одного банка», - отметил эксперт.

Напомним, 1 мая мошенники придумали новый способ кражи средств с банковских карт россиян, начав обзванивать граждан под предлогом защиты их карт от отключения в РФ международной межбанковской системы платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники предлагали «защитить» банковскую карту абонента от отключения и пытались выяснить персональные данные.

