Не SWIFTите! В России заявили об угрозах для самой SWIFT при отключении Москвы
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в эфире НСН заявил, что Россию невозможно без ущерба для самой SWIFT отключить от системы.
Отключение России от международной межбанковской системы платежей SWIFT рассматривается только как гипотетический сценарий, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает RT.
Россия в настоящее время занимается межведомственной проработкой снижения рисков, отмечает РИА ФАН.
Альтернативным инструментом SWIFT можно считать «Систему передачи финансовых сообщений» Сбербанка, сообщает Рен ТВ.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян в интервью НСН заявил, что отключение России от SWIFT навредит самой системе.
«Считаю, отключение России от SWIFT является гипотетическим, потому что и сама система очень пострадает, если такая страна, как наша, будет от нее отключена. Это очень недальновидное решение. За несколько десятков лет SWIFT стала всеохватывающей, и любое изъятие для нее неприемлемо», - заявил банкир.
По мнению Гарегина Тосуняна, альтернативы SWIFT в России нет.
«Отдельно взятый банк, какую бы он систему ни развивал, не может представить альтернативу SWIFT. В России только Центральный банк имеет свою систему, но она для внутреннего применения в стране. Альтернатива, которая охватывает какую-то часть рынка, рассчитана на внутреннее пользование, она не может работать вместо всей системы. И уж тем более система одного банка», - отметил эксперт.
Напомним, 1 мая мошенники придумали новый способ кражи средств с банковских карт россиян, начав обзванивать граждан под предлогом защиты их карт от отключения в РФ международной межбанковской системы платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости. Злоумышленники предлагали «защитить» банковскую карту абонента от отключения и пытались выяснить персональные данные.
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