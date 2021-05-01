Мошенники придумали новый способ краж средств с банковских карт россиян
Мошенники придумали новый способ кражи средств с банковских карт россиян, начав обзванивать граждан под предлогом защиты их карт от отключения в РФ международной межбанковской системы платежей SWIFT. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором предложил отключить Россию от SWIFT. Тем не менее, в Евросоюзе признают, что у сообщества нет компетенции на отключение стран от системы, поскольку SWIFT — частная организация.
По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, через несколько часов после принятия резолюции в соцсетях стали появляться сообщения о новой схеме обмана. Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и заявляют, что в России скоро отключат SWIFT. Однако есть способ продолжить пользоваться картой: нужно сообщить «сотруднику» ее номер и секретный CVC-код, и якобы после этого клиент получит сообщение о том, что карта внесена в особый список и не будет заблокирована после отключения SWIFT.
Эксперт отмечает, что атаки мошенников пока не были успешными.
«Но будет определенный процент тревожных и доверчивых граждан, которые поверят преступникам и продиктуют все данные, а потом и потеряют свои деньги», – считает Лазарева.
Однако специалист подчеркнула, что подобные «разводы» исчезают так же быстро, как и появляются: в среднем срок жизни такой легенды ограничивается несколькими неделями после опровержения события международной повестки в крупных СМИ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 731 / сут.
Умерли
110 тыс.+397 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+8 406 / сут.
- В Киргизии назвали новые данные о пострадавших в конфликте с Таджикистаном
- Увеличилось число пострадавших в ДТП с автобусом в Хабаровском крае
- Пограничники Киргизии заявили об обстреле жилых домов военными Таджикистана
- В Крыму и Краснодарском крае стартовал курортный сезон
- Мошенники придумали новый способ краж средств с банковских карт россиян
- Штраф за нарушения ПДД на железнодорожных переездах в РФ вырос в пять раз
- Названа предварительная причина пожара с восемью погибшими в Пермском крае
- Российские ученые научили искусственный интеллект оценивать риск смерти при коронавирусе
- В Киргизии объявили траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном
- Более 400 тысяч случаев COVID-19 зарегистрировали в Индии за сутки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru