Мошенники придумали новый способ краж средств с банковских карт россиян

Ранее Европарламент опубликовал проект резолюции, в котором предложил отключить Россию от SWIFT. Тем не менее, в Евросоюзе признают, что у сообщества нет компетенции на отключение стран от системы, поскольку SWIFT — частная организация.

По словам руководителя проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгении Лазаревой, через несколько часов после принятия резолюции в соцсетях стали появляться сообщения о новой схеме обмана. Мошенники представляются сотрудниками службы безопасности банка и заявляют, что в России скоро отключат SWIFT. Однако есть способ продолжить пользоваться картой: нужно сообщить «сотруднику» ее номер и секретный CVC-код, и якобы после этого клиент получит сообщение о том, что карта внесена в особый список и не будет заблокирована после отключения SWIFT.

Эксперт отмечает, что атаки мошенников пока не были успешными.

«Но будет определенный процент тревожных и доверчивых граждан, которые поверят преступникам и продиктуют все данные, а потом и потеряют свои деньги», – считает Лазарева.

Однако специалист подчеркнула, что подобные «разводы» исчезают так же быстро, как и появляются: в среднем срок жизни такой легенды ограничивается несколькими неделями после опровержения события международной повестки в крупных СМИ.

