В Совфеде ответили на призывы отключить Россию от SWIFT
В случае отключения России от SWIFT Евросоюзу придется платить за нефть наличными в чемоданах. Об этом заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров.
По его словам, Европарламент ничего не решает, а резолюции не имеют юридической силы.
Он отметил, что Россия к такому решению готова, что нельзя сказать о Евросоюзе.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в России есть база для создания аналога SWIFT. Он напомнил, что Банк России уже внедрил систему передачи финансовых сообщений.
Накануне европейский парламент предложил отключить Россию от системы международных платежей SWIFT. Эта инициатива включена в проект соответствующей резолюции. В числе мер, предлагаемых к принятию в отношении России, числятся также отказ от российских нефти и газа, остановка строительства газопровода «Северный поток-2», санкции против «российских олигархов».
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