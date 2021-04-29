Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT при «вторжении» на Украину

Европарламент предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа, если страна продолжит проводить агрессивную политику на Украине. Об этом говорится в принятой в четверг резолюции ЕП.

Резолюции Европарламента по международным вопросам не обязательны к исполнению, однако прочие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов, передает ТАСС.