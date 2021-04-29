Европарламент призвал отключить Россию от SWIFT при «вторжении» на Украину
Европарламент предложил отключить Россию от системы платежей SWIFT, а также отказаться от российских нефти и газа, если страна продолжит проводить агрессивную политику на Украине. Об этом говорится в принятой в четверг резолюции ЕП.
Резолюции Европарламента по международным вопросам не обязательны к исполнению, однако прочие институты Евросоюза должны прислушиваться к мнению депутатов, передает ТАСС.
В тексте резолюции говорится, что если «военное наращивание в будущем перерастет во вторжение на Украину со стороны России», то немедленно должен прекратиться импорт нефти и газа, Россия должна быть отключена от SWIFT. Кроме того, все активы в ЕС близких к российским властям олигархов и их семей будут заморожены, а визы отменены.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что отношения между ЕС и Россией находятся в низшей точке благодаря усилиям Брюсселя. Так она ответила на слова посла ЕС в Москве Маркуса Эдерера, заявившего о том, что «отношения между Евросоюзом и Россией находятся в низшей точке после холодной войны».
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