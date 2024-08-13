«Риск просрочек»: Банки объяснили «переход» россиян в микрофинансовые организации
Опасность для банков заключается в процентных ставках, которые увеличивают риски дефолта, сказал в эфире НСН Гарегин Тосунян, уровняв сегодняшние 30 тысяч рублей и "вчерашние" 25 тысяч.
Рост микрозаймов россиян не создает проблемы банкам, поскольку суммы кредитов с ними несоизмеримы, объяснил в интервью НСН президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян.
Ранее стало известно, что по итогам первого полугодия 2024 года средняя сумма запрашиваемых в РФ микрокредитов выросла на 55%, увеличившись за год с 19,9 тыс. до 30,8 тыс. рублей.
«К сожалению, это стандартная ситуация, когда повышают ставки по кредитам. Просрочки начинают расти, заемщики вынуждены для их погашения обращаться в микрофинансовые организации. Объем кредитов в банках значительно, в разы превышает объем микрозаймов, это несоизмеримые вещи. С удорожанием заемных денег эти пропорции могут меняться, но незначительно. При этом возрастают объемы – и те, и другие. Микрозаймы – слишком дорогое удовольствие, чтобы быть соизмеримыми с банковскими кредитами», - сказал Тосунян.
По его словам, главной проблемой банков является риск невыплат по кредитам, связанный с повышением процентных ставок.
«Опасность в том, что риск дефолта прямо пропорционален уровню процентных ставок. Чем выше ставки, тем выше риск возникновения просрочек с последующей невозможностью выполнения обязательств. Как только мы видим тенденции по росту стоимости денег, то ожидаем рост просрочки. На фоне инфляции "цена денег" снижается, сегодня 31 тысяча рублей это вчерашние 25 тысяч, а вчерашние 25 – позавчерашние 20. Здесь принципиальны не суммы, а изменение процентных ставок», - заключил собеседник НСН.
Заместитель председателя экспертного совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг Эльман Мехтиев ранее рассказывал Telegram-каналу «Радиоточка НСН» о негативных последствиях возможного запрета деятельности микрофинансовых организаций. По его словам, «банковский сектор в этом смысле больше угрожает», поскольку объем банковского кредитования измеряется в десятках триллионов рублей, а кредитов от МФО – в сотнях миллиардов.
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