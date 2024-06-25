СМИ: Россияне в мае взяли рекордный за полтора года объем микрозаймов
Российские микрофинансовые организации (МФО) в мае 2024 года одобрили россиянам займы на рекордную за полтора года сумму в 81,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику компании «Скоринг Бюро».
Уточняется, что за месяц организации заключили 6,34 миллиона договоров, что на 13,8% больше, чем месяцем ранее. Подобный показатель также на 41,8% больше, чем в мае 2023 года.
По мнению экспертов, тенденция связана с активным поведением заемщиков и ростом зарплат.
Ранее сообщалось, что средний размер потребительских кредитов в России достиг 180,5 тысячи рублей. Отмечается, что три месяца весны 2024 года размер потребкредитов вырос в общей сложности на 32,75 тысячи, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru