СМИ: Россияне в мае взяли рекордный за полтора года объем микрозаймов

Российские микрофинансовые организации (МФО) в мае 2024 года одобрили россиянам займы на рекордную за полтора года сумму в 81,4 миллиарда рублей. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику компании «Скоринг Бюро».

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Уточняется, что за месяц организации заключили 6,34 миллиона договоров, что на 13,8% больше, чем месяцем ранее. Подобный показатель также на 41,8% больше, чем в мае 2023 года.

По мнению экспертов, тенденция связана с активным поведением заемщиков и ростом зарплат.

Ранее сообщалось, что средний размер потребительских кредитов в России достиг 180,5 тысячи рублей. Отмечается, что три месяца весны 2024 года размер потребкредитов вырос в общей сложности на 32,75 тысячи, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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