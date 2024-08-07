«Ожидания и слухи»: Названы причины рекордного объема кредитов у россиян

До 1 июля россияне набрали кредитов на фоне ожидания их удорожания и ожидания повышения ключевой ставки Центробанка, объяснил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин в разговоре с НСН.

Ранее сообщалось, что россияне продолжили активно набирать кредиты, несмотря на высокий уровень ставок. На начало июля совокупный объем ссуд населения обновил рекорд и достиг 37 трлн рублей. «Известия» со ссылкой на данные Банка России сообщили, что за первое полугодие показатель увеличился на 3,4 трлн рублей. При этом за аналогичный период 2023 года рост составил 2,6 трлн, хотя ставки были значительно ниже. Шикин объяснил такие данные.