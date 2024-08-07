«Ожидания и слухи»: Названы причины рекордного объема кредитов у россиян
Теперь для заемщиков с хорошей кредитной историей станет выгодна сберегательная модель поведения, отметил в эфире НСН Владимир Шикин.
До 1 июля россияне набрали кредитов на фоне ожидания их удорожания и ожидания повышения ключевой ставки Центробанка, объяснил заместитель директора по маркетингу Национального бюро кредитных историй Владимир Шикин в разговоре с НСН.
Ранее сообщалось, что россияне продолжили активно набирать кредиты, несмотря на высокий уровень ставок. На начало июля совокупный объем ссуд населения обновил рекорд и достиг 37 трлн рублей. «Известия» со ссылкой на данные Банка России сообщили, что за первое полугодие показатель увеличился на 3,4 трлн рублей. При этом за аналогичный период 2023 года рост составил 2,6 трлн, хотя ставки были значительно ниже. Шикин объяснил такие данные.
«До 1 июля получение кредитов во многом было обусловлено ожиданием удорожания этих кредитов, ожиданием повышения ключевой ставки. Основной темп прироста в первом полугодии был в ипотечном кредитовании. Дополнительным стимулом стали слухи об ожидающемся сокращении госпрограмм, инфляционные ожидания граждан… Поэтому многие стремились заскочить в последний вагон паровоза. Мы ожидаем, что последнее повышение ключевой ставки сократит количество желающих получать кредиты по таким высоким ставкам. Пока ухудшения качества обслуживаемых портфелей мы не видим», – сказал Шикин.
Он отметил, что теперь для заемщиков с хорошей кредитной историей станет выгодна сберегательная модель поведения.
«Трансляция повышения ключевой ставки в конечной ставке для потребительских кредитов происходит с определенным временным лагом. С момента повышения ключевой ставки проходит определенное количество времени, кода возрастают конечные ставки по потребительским и ипотечным кредитам. Сейчас процесс происходит быстрее. Кредиты не то, чтобы не выгодны… Для финансово грамотных граждан, для заемщиков с хорошей кредитной историей станет более выгодна смена тренда их потребительской активности к сберегательной модели поведения», – добавил собеседник НСН.
Ранее, 26 июля, Банк России впервые в этом году повысил ключевую ставку – на два процентных пункта, до 18% годовых. Это максимальный размер ставки с начала апреля 2022-го, когда она была на уровне 20%, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Страсть наживы»: Останина предупредила о подорожании школьной формы на 50%
- Путин назвал атаку на Курскую область «очередной масштабной провокацией» Киева
- Пригожин поддержал идею запрета для артистов выходить на сцену пьяными
- От евроджаза до неосоула: Тони Карапетян исполнит соло в «Джазе на воде»
- Актер Том Хэнкс стал жертвой грабителей
- СМИ: Стоимость билетов из Анапы в Москву достигает 73,5 тысячи рублей с человека
- СМИ: Гендиректор холдинга «Мастертел» был обнаружен мертвым в квартире в Москве
- СК: Взрыв в доме в Нижнем Тагиле произошёл из-за скопления газа
- Подозреваемую в отравлении шахматистку Абакарову отстранили от соревнований
- СМИ: Концерт экс-солиста «Агаты Кристи» Глеба Самойлова отменили в Екатеринбурге
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru