Отказ Саудовской Аравии от нефтедоллара назвали невозможным
В некоторых странах Южной Америки и БРИКС идут обсуждения общих валют, однако это никак не реализовывается, отметил в эфире НСН профессор Алексей Портанский.
Саудовская Аравия не сможет в ближайшей перспективе полностью отказаться от доллара при торговле нефтью, так как все расчеты по нефти сегодня происходят именно в этой валюте, рассказал профессор НИУ ВШЭ, кандидат экономических наук Алексей Портанский в разговоре с НСН.
Накануне сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведет к катастрофическим событиям в США. По его словам, многие страны выражают желание использовать нацвалюты для международной торговли, чтобы не зависеть от возможных угроз со стороны США. Алексей Портанский считает, что ни одна страна не откажется от расчетов в долларах.
«Не думаю, что Саудовская Аравия или какая-либо другая страна откажется от доллара при торговле нефтью. Сегодня расчеты в торговле нефтью происходят в преимущественной степени именно в долларах. Взять и отказаться – это нереальный сценарий. Сейчас происходят различные обсуждения общих валют где-то в Южной Америке, в рамках БРИКС, но пока это только обсуждение», - сказал Портанский.
В свою очередь, директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов в разговоре с НСН отметил, что Саудовская Аравия может начать диверсифицировать способы расчетов за нефть: с кем-то страна может торговать за доллары, с кем-то – за риалы.
«По доллару нанесен достаточно серьезный удар, это правда. Произошедшие события поставили под сомнение надежность этой валюты. Но, конечно, это еще пока начальная стадия и трудно представить себе, что события могут развиваться в этом направлении очень быстро. Тем более, что будут приниматься контрмеры. Проблема вызывает внимание во всем мире. Ключевой вопрос заключается в том, останется ли доллар основной резервной валютой, вокруг которой строятся все валютные отношения. Конечно, и Саудовская Аравия будет диверсифицировать, и многие другие страны диверсифицируют способы расчетов. Этот процесс уже идет», - сказал Некипелов.
Ранее, 18 января, министр финансов Саудовской Аравии Мохаммед Аль-Джадаан заявил, что страна открыта к обсуждению расчетов по торговле нефтью и газом в валютах, отличных от доллара США. По его словам, королевство, в частности, готово рассмотреть возможность торговых операций с расчетами в евро и саудовских риалах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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