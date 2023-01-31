Отказ Саудовской Аравии от нефтедоллара назвали невозможным

Накануне сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс заявил, что отказ Саудовской Аравии и других стран от нефтедоллара приведет к катастрофическим событиям в США. По его словам, многие страны выражают желание использовать нацвалюты для международной торговли, чтобы не зависеть от возможных угроз со стороны США. Алексей Портанский считает, что ни одна страна не откажется от расчетов в долларах.

«Не думаю, что Саудовская Аравия или какая-либо другая страна откажется от доллара при торговле нефтью. Сегодня расчеты в торговле нефтью происходят в преимущественной степени именно в долларах. Взять и отказаться – это нереальный сценарий. Сейчас происходят различные обсуждения общих валют где-то в Южной Америке, в рамках БРИКС, но пока это только обсуждение», - сказал Портанский.

В свою очередь, директор Московской школы экономики МГУ имени Ломоносова Александр Некипелов в разговоре с НСН отметил, что Саудовская Аравия может начать диверсифицировать способы расчетов за нефть: с кем-то страна может торговать за доллары, с кем-то – за риалы.