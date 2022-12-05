Bloomberg: Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Азии и Европы
Саудовская Аравия в январе 2023 года снизит цены на большинство сортов нефти для покупателей в Еропе и Азии, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Saudi Aramco.
По данным агентства, стоимость основного сорта Arab Light в следующем месяце снизится 2,2 доллара за баррель. При этом для США цена нефти останется прежней второй месяц подряд.
Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти, действующие с ноября текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+5 667 / сут.
Умерли
392 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+4 647 / сут.
- Читу украсили к Новому году пластиковыми солдатами
- Путин рассказал об «огромной армии» российских волонтеров
- Bloomberg: Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Азии и Европы
- Фабрицио Романо: Роналду пока не одобрил переход в «Аль-Насср»
- Путин поручил ускорить запуск железнодорожной части Крымского моста
- СМИ: Трасс намерена баллотироваться в качестве депутата парламента Британии
- Премьер Японии поручил увеличить оборонный бюджет страны
- Путин заявил о важности сухопутной дороги в Крым
- Президент Польши поддержал желание Грузии стать членом ЕС и НАТО
- CBR: Киану Ривз назвал фильм «Джон Уик 4» самым сложным в карьере
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru