Bloomberg: Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Азии и Европы

Саудовская Аравия в январе 2023 года снизит цены на большинство сортов нефти для покупателей в Еропе и Азии, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Saudi Aramco.

Зеленский назвал «несерьезным» размер потолка цен на российскую нефть

По данным агентства, стоимость основного сорта Arab Light в следующем месяце снизится 2,2 доллара за баррель. При этом для США цена нефти останется прежней второй месяц подряд.

Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти, действующие с ноября текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: drpepperscott230 с сайта Pixabay
ТЕГИ:ЕвропаСаудовская АравияНефтьЦена На Нефть
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры