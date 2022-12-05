Bloomberg: Саудовская Аравия снизит цены на нефть для Азии и Европы

По данным агентства, стоимость основного сорта Arab Light в следующем месяце снизится 2,2 доллара за баррель. При этом для США цена нефти останется прежней второй месяц подряд.

Ранее министерский мониторинговый комитет ОПЕК+ рекомендовал сохранить квоты на добычу нефти, действующие с ноября текущего года, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».