Не ждем, но готовимся. Как России пережить глобальный отказ от нефти
Александр Фролов и Сергей Пикин в беседе с НСН предложили переориентироваться на новые рынки сбыта.
России необходимо готовиться к глобальному отказу от нефти вне зависимости от прогноз насчет того, когда именно это произойдет, заявил в эфире НСН замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Ранее Минфин допустил многократное снижение мирового спроса на нефть в случае заключения западными странами соглашения о декарбонизации, об этом говорится в докладе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов».
«По моему мнению, планы Европейского союза звучат нереалистично. Но органы, которые составляют прогнозы развития нашей экономики, должны их учесть, прописать. Верите ли вы в них или не верите – неважно. Нужно прислушиваться к уважаемым организациям и учитывать планы отдельных рынков. Если Евросоюз к 2050 году планирует достичь климатической нейтральности и отказаться от углеводородного сырья, то это нельзя не учитывать, это прямые статьи доходов нашего бюджета. Это не только напрямую нефтегазовые доходы, но и косвенным образом доходы машиностроительной, строительной отрасли», - пояснил эксперт.
Замгендиректора Института энергетики рассказал о том, какие меры предпринимает государство для предотвращения негативного сценария.
«Например, Евросоюз объявил об отказе от угля. У нас начали расширять БАМ и Транссиб, чтобы в два раза больше угля поставлять в сторону Азии. Мы будем иметь возможность перенаправить потоки. Кроме того, нефтегазовые компании проводят модернизацию и планируют производить не только бензин, газ, дизель, мазут, но и более высокомаржинальные продукты нефтегазохимической переработки», - подчеркнул Фролов.
При этом директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин, наоборот, согласился с прогнозом Минфина.
«Действительно, такое произойдет, заявленная стратегия будет реализовываться – это факт. Европейцы и американцы становятся углеродно нейтральными в середине века, китайцы к 2060 году, но могут раньше всё это сделать. Это не гарантирует полный отказ от потребления нефти, но ее будут потреблять в шесть, десять раз меньше. Самолеты будут переходить на другие двигатели, морской транспорт, и так далее. Источников потребления нефти крайне мало останется: это нефтехимия, остатки различного транспорта. Снижение будет идти, но не резко, а медленно. Глобальный пик потребления нефти будет лет через десять, а по странам Евросоюза мы, наверное, уже прошли этот пик», - объяснил НСН аналитик.
Однако Пикин подтвердил, что структура мировой экономики также будет меняться, что позволит нефтегазовой отрасли найти иные рынки сбыта.
«Но не надо забывать, что есть еще страны догоняющего развития, развивающиеся, они вообще обделены энергией, у них нет ни нефти, ни достаточного количества электричества на душу населения, они только будут увеличивать потребление. Азия, думаю, пик пройдет в ближайшие два десятилетия, но Африка точно еще будет догонять по уровню потребления», - заключил собеседник НСН.
Ранее цены на газ в Европе вновь побили исторический рекорд. Стоимость тысячи кубометров топлива в ходе торгов превысила 1199 долларов.
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