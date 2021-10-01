Не ждем, но готовимся. Как России пережить глобальный отказ от нефти

России необходимо готовиться к глобальному отказу от нефти вне зависимости от прогноз насчет того, когда именно это произойдет, заявил в эфире НСН замгендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов. Ранее Минфин допустил многократное снижение мирового спроса на нефть в случае заключения западными странами соглашения о декарбонизации, об этом говорится в докладе «Основные направления бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2022 и на плановый период 2023 и 2024 годов».