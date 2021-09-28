«Притушить фонтан». Украину призвали прекратить истерики из-за газопроводов
Украина уже не чувствует, когда надо «притушить фонтан», делая это не совсем по отмашке, вызывая раздражение у США, сказал НСН Алексей Гривач.
Украина не хочет лишаться статуса транзитера-монополиста и своими «газовыми истериками» раздражает уже не только Россию, но и Европу с Америкой, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач.
Ранее украинский генерал Геннадий Москаль заявил, что «Турецкий поток» представляет более серьезную угрозу для экономики Украины, чем «Северный поток-2». Это заявление прозвучало на фоне заключения контракта между «Газпромом» и Венгрией на поставку газа до конца 2036 года.
«Украина лишается монопольного статуса. До сих пор она могла диктовать условия и говорить: «А мы не будем. А мы хотим, чтобы вы сделали так. Если нет, вы не сможете выполнить свои экспортные обязательства». Сейчас ситуация меняется, и газ может быть доставлен клиентам другими маршрутами по действующим контрактам. Это значит, что Украине придется существовать в конкурентной среде и предлагать свои услуги транзитера на рыночных условиях. А они за счет политизации этого вопроса пытаются сохранить статус монопольного транзитера. Но это тупиковый путь. Чем больше они так кричат, тем большее раздражение вызывают не только в России, где к этому уже как-то привыкли, но и у их европейских патронов. А их американские патроны используют эту истерику в своих интересах. При этом они (Украина – прим. НСН) уже не чувствуют конъюнктуру, когда нужно немножко притушить фонтан, и делают это не совсем по отмашке, вызывая (в США – прим. НСН) раздражение», - сказал Гривач.
По его словам, Украина очень гордится тем, что «не покупает» российский газ, хотя скоро это может произойти не «виртуально», а реально.
«Украина получает реверсный газ за счет транзита. Газ идет транзитом, и за счет манипуляций с переоформлением тот же самый российский газ считается поступившим из Европы. Украина дико гордится тем, что она с 2015 года не покупает российский газ. А на самом деле она его покупает, но через такие хитрые операции. Сейчас эта хитрость имеет двойную-тройную цену по сравнению с экспортными ценами по долгосрочным контрактам. Но если транзит будет сокращаться, то реверс придется делать не виртуальным, а физическим, когда действительно газ будет идти на Украину через ГТС Европы. А это уже с точки зрения затрат на транспортировку совсем другой коленкор. Наверное, это имеет в виду генерал. Я не знаю, в чьих интересах он выступает с такими апокалиптическими заявлениями, но истерику надо прекратить и работать конструктивно, иначе будет хуже», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев «ответит» Венгрии за подписание газового контракта с Россией.
Со своей стороны, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков рассказал «Радиоточке НСН», что Украина ничего не потеряет от заключения нового газового контракта между Венгрией и Россией.
«Раньше Венгрия получала газ как раз-таки через Украину. С 1 октября начнутся поставки по новому маршруту, 3,5 миллиарда кубов газа будут идти через "Турецкий поток" и его продолжение, Болгарию и Сербию, то есть с юга, и еще один миллиард кубов Венгрия будет получать из Австрии. Предполагается, что в Австрию он будет попадать через "Северный поток - 1" и "Северный поток - 2". Украина непосредственно для нужд Венгрии транзитировать газ не будет», - добавил Юшков.
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