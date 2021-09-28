«Притушить фонтан». Украину призвали прекратить истерики из-за газопроводов

«Украина лишается монопольного статуса. До сих пор она могла диктовать условия и говорить: «А мы не будем. А мы хотим, чтобы вы сделали так. Если нет, вы не сможете выполнить свои экспортные обязательства». Сейчас ситуация меняется, и газ может быть доставлен клиентам другими маршрутами по действующим контрактам. Это значит, что Украине придется существовать в конкурентной среде и предлагать свои услуги транзитера на рыночных условиях. А они за счет политизации этого вопроса пытаются сохранить статус монопольного транзитера. Но это тупиковый путь. Чем больше они так кричат, тем большее раздражение вызывают не только в России, где к этому уже как-то привыкли, но и у их европейских патронов. А их американские патроны используют эту истерику в своих интересах. При этом они (Украина – прим. НСН) уже не чувствуют конъюнктуру, когда нужно немножко притушить фонтан, и делают это не совсем по отмашке, вызывая (в США – прим. НСН) раздражение», - сказал Гривач.

По его словам, Украина очень гордится тем, что «не покупает» российский газ, хотя скоро это может произойти не «виртуально», а реально.

«Украина получает реверсный газ за счет транзита. Газ идет транзитом, и за счет манипуляций с переоформлением тот же самый российский газ считается поступившим из Европы. Украина дико гордится тем, что она с 2015 года не покупает российский газ. А на самом деле она его покупает, но через такие хитрые операции. Сейчас эта хитрость имеет двойную-тройную цену по сравнению с экспортными ценами по долгосрочным контрактам. Но если транзит будет сокращаться, то реверс придется делать не виртуальным, а физическим, когда действительно газ будет идти на Украину через ГТС Европы. А это уже с точки зрения затрат на транспортировку совсем другой коленкор. Наверное, это имеет в виду генерал. Я не знаю, в чьих интересах он выступает с такими апокалиптическими заявлениями, но истерику надо прекратить и работать конструктивно, иначе будет хуже», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба пообещал, что Киев «ответит» Венгрии за подписание газового контракта с Россией.