Российские авиакомпании предостерегли от дефолта из-за невыплаты лизинга

Накануне «Ведомости» сообщили, что авиакомпании России открыли специальный счет типа «С» для оплаты лизинга иностранных самолетов рублями. Так, платить за лизинг российской валютой уже готовы 10 компаний, включая «Аэрофлот», «Победу» и «Россию».

«Хотим мы не хотим, но самолеты у нас в лизинге. Мы должны выполнять договорные обязательства. Да, мы не можем платить в валюте, потому что она не проходит и ее у нас просто нет. Это то же самое, что наш госдолг по облигациям. Мы готовы платить, дефолта никакого не будет, будем платить в рублях по курсу. При отказе платить за лизинг, лизинговые компании могут объявить через международные суды дефолт. А это не очень приятное ощущение. Тем более эти авиакомпании имеют государственный пакет. Если бы частникам объявили дефолт, то в принципе ничего страшного. Здесь все-таки государственные компании, поэтому и пошли на эти мероприятия», - сказал Горбачев.