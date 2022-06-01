Российские авиакомпании предостерегли от дефолта из-за невыплаты лизинга
Плата по лизингу за самолеты в рублях то же самое, что и выплата госдолга на данный момент, отметил в эфире НСН Виктор Горбачев.
Если авиакомпании России перестанут платить за лизинг иностранных самолетов, то лизинговые компании объявят им дефолт, а это не самое приятное ощущение, заявил член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта (Росавиация) Виктор Горбачев в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Накануне «Ведомости» сообщили, что авиакомпании России открыли специальный счет типа «С» для оплаты лизинга иностранных самолетов рублями. Так, платить за лизинг российской валютой уже готовы 10 компаний, включая «Аэрофлот», «Победу» и «Россию».
«Хотим мы не хотим, но самолеты у нас в лизинге. Мы должны выполнять договорные обязательства. Да, мы не можем платить в валюте, потому что она не проходит и ее у нас просто нет. Это то же самое, что наш госдолг по облигациям. Мы готовы платить, дефолта никакого не будет, будем платить в рублях по курсу. При отказе платить за лизинг, лизинговые компании могут объявить через международные суды дефолт. А это не очень приятное ощущение. Тем более эти авиакомпании имеют государственный пакет. Если бы частникам объявили дефолт, то в принципе ничего страшного. Здесь все-таки государственные компании, поэтому и пошли на эти мероприятия», - сказал Горбачев.
При этом он отметил, что иностранные компании в любом случае не смогут забрать у России свои воздушные судна. Горбачев напомнил, что почти все зарубежные самолеты уже переведены в российский реестр.
«Забирать эти воздушные судна они не будут. Во-первых, мы их не можем отправить туда, потому что нам запрещены на границе перелеты. Также они не смогут прислать сюда свой экипаж, сесть на воздушные судна и улететь, потому что у нас запрещены полеты иностранцам. Это такое патовое состояние. Тем более мы перевели практически все воздушные судна в наш реестр. Теперь мы несем ответственность за них полностью. И за техническое состояние, и за ресурсы», - резюмировал Горбачев.
Согласно данным портала Frequentflyers.ru, среди крупнейших перевозчиков больше всего самолетов в аренде у зарубежных собственников в парке «Уральских авиалиний» и S7. Парк «Уральских авиалиний» на вторую половину марта целиком (57 воздушных судов) состоял в аренде у зарубежных лизингодателей.
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