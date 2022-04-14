«Могут выкупить»: Авиаэксперт нашел лазейку по лизингу иностранных самолетов в России

Евросоюз, скорее всего, попытается сохранить прибыль, получаемую от лизинга самолетов, заявил главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в пресс-центре НСН.

«Что касается лизинга. Евросоюз на прошлой неделе ввел тихое послабление и решил сохранить договоры лизинга, которые были заключены до 26-го [февраля]. Не написано слово «финансовый лизинг», а написано, что договор лизинга сохраняется при условии, что эти самолеты не вернутся в Европу, а будут выкуплены. В конце концов, по окончании операционного лизинга самолет можно выкупить, и он тоже не вернется в Европу. Можно заключить дополнительное соглашение, такое тоже бывает. Здесь, скорее всего, открывается некая форточка, которая позволяет, сохранив лицо, все-таки сохранить шансы европейских лизинговых компаний на выживание. Очевидно, что они хотят сохранить прибыль в условиях пандемии и кризиса, когда пассажиропоток спал. Если они заберут самолеты, у нас будут большие проблемы, но у них потери будут еще более тяжелые, самолеты останутся просто ржаветь. Поэтому они ищут пути обхода, и, я думаю, такой шанс им политики дадут», - предположил Гусаров.

Ранее президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов рассказал в пресс-центре НСН , что в России нет запасов комплектующих для авиапарка, так как обычно привезти нужные детали не составляло труда.

