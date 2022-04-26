В российском реестре зарегистрировали более 1100 самолетов
Более 1100 самолетов зарегистрировано в реестре авиатехники России. Об этом рассказал министр транспорта РФ Виталий Савельев в интервью каналу «Россия-24».
По его словам, зарегистрировано уже 1140 самолетов, а всего в России эксплуатируется 1288 авиалайнеров. Савельев также отметил, что в стране есть достаточное количество организаций и специалистов, которые способны поддерживать летную годность всего парка самолетов.
Ранее президент Шереметьевского профсоюза летного состава Игорь Дельдюжов в пресс-центре НСН отмечал, что в России нет запасов комплектующих для авиапарка, так как обычно привезти нужные детали не составляло труда.
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