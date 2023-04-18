Литва предложила поэтапный ввод санкций против «Росатома»

По его словам, согласовывать все меры можно будет по отдельности и, таким образом, достичь компромисса с теми странами Евросоюза, которые не поддерживают ограничения в отношении всего предприятия целиком.

Дипломат уточнил, что речь идёт, например, об отдельных санкциях против членов правления «Росатома», против новых контрактов и так далее.

«Но если не договоримся по поводу какого-то одного, можем его «оторвать» и остаться с меньшим, компромиссным вариантом, пока не договоримся», - сказал Ландсбергис, добавив, что даже в таком виде это был бы шаг вперёд.

Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что потенциальные санкции против «Росатома» ударят сразу по нескольким странам ЕС, включая Венгрию и Францию, пишут «Известия».

