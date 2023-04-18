Литва предложила поэтапный ввод санкций против «Росатома»
Глава МИД Литвы Габриелюс Ландсбергис заявил, что республика предлагает разделить санкции против госкорпорации «Росатом» на семь частей, сообщает РИА Новости.
По его словам, согласовывать все меры можно будет по отдельности и, таким образом, достичь компромисса с теми странами Евросоюза, которые не поддерживают ограничения в отношении всего предприятия целиком.
Дипломат уточнил, что речь идёт, например, об отдельных санкциях против членов правления «Росатома», против новых контрактов и так далее.
«Но если не договоримся по поводу какого-то одного, можем его «оторвать» и остаться с меньшим, компромиссным вариантом, пока не договоримся», - сказал Ландсбергис, добавив, что даже в таком виде это был бы шаг вперёд.
Ранее постпред РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что потенциальные санкции против «Росатома» ударят сразу по нескольким странам ЕС, включая Венгрию и Францию, пишут «Известия».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru