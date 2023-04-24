Боррель заявил, что ЕС не готов согласовать новые санкции против России
Евросоюз не готов представить новый, одиннадцатый пакет санкций против России. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«Сегодня мы не в той ситуации, чтобы согласовать новые санкции против России», — указал глава евродипломатии, отвечая на вопрос о возможном введении санкций против госкорпорации «Росатом» в рамках очередного пакета ограничений.
По словам Борреля, Брюссель продолжит обсуждение, пишет RT.
Ранее СМИ сообщили, что Евросоюз новым пакетом санкций запретит транзит ряда товаров через Россию. Ограничения могут коснуться высокотехнологичных товаров и транспорта, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru