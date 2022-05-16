«Неплохой поток денег»: Профессор ВШЭ назвал преимущества рублевых вкладов

Рублевые вклады дают ощутимый процент доходности даже после снижения ставок, отметил в эфире НСН Евгений Коган. 

Держать деньги на вкладе у банков - неплохое решение, но следует также рассмотреть рынок облигаций, российских акций, а также фонды, вкладывающие в коммерческую недвижимость, с их помощью можно получить стабильный поток средств, заявил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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Накануне первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что за апрель банк получил более 500 млрд рублей на вклады. При этом доля рублевых вкладов в Сбербанке составляет порядка 90%. Евгений Коган отметил, что россияне получают приемлемые проценты с доходности со вкладов.

«Когда мы говорим о рублевом вкладе в Сбербанке, риски здесь минимальны. По рублевым вкладам еще недавно была доходность 20%, сейчас она понижена, но все равно вполне приемлема. Возможно доходность где-то и ниже инфляции, но это неплохие проценты. Поэтому, действительно, рублевый вклад не такое уж и плохое решение», - сказал Коган.

Экономист также рассказал, что на сегодняшний день может являться альтернативой вкладам в банк.

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«Альтернативой может являться рынок облигаций. Если российские ОФЗ (облигации федерального займа – прим. НСН) дают сегодня порядка 10% годовых, то корпоративные облигации достаточно высокого уровня дают 12-14% годовых. Их можно покупать на небольшие суммы. Решением для частных инвесторов также могут стать фонды, вкладывающие в коммерческую недвижимость, в частности, в складскую. Инвесторы, которые в это вкладывают, получают стабильный, достаточно неплохой денежный поток. Также неплох рынок российских акций, есть компании, которые продолжают платить весьма неплохие дивиденды», - резюмировал Царев.

В начале марта банковский сектор испытал масштабный отток ликвидности из-за сложившейся экономической ситуации. Позднее глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что российские банки работают без сбоев, а ситуация с ликвидностью стабильна.

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ФОТО: flickr.com // Pavel Starikov
ТЕГИ:ВкладыСбербанкРоссия
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