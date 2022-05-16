«Неплохой поток денег»: Профессор ВШЭ назвал преимущества рублевых вкладов

Накануне первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев заявил, что за апрель банк получил более 500 млрд рублей на вклады. При этом доля рублевых вкладов в Сбербанке составляет порядка 90%. Евгений Коган отметил, что россияне получают приемлемые проценты с доходности со вкладов.

«Когда мы говорим о рублевом вкладе в Сбербанке, риски здесь минимальны. По рублевым вкладам еще недавно была доходность 20%, сейчас она понижена, но все равно вполне приемлема. Возможно доходность где-то и ниже инфляции, но это неплохие проценты. Поэтому, действительно, рублевый вклад не такое уж и плохое решение», - сказал Коган.

Экономист также рассказал, что на сегодняшний день может являться альтернативой вкладам в банк.