Центробанк изменил порядок расчета курсов иностранных валют

«Банк России для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории Российской Федерации переходит к установлению официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю по состоянию на 15:30 мск», — говорится в сообщении ЦБ.

Теперь курс доллара и евро будет рассчитываться на основе данных о средневзвешенном курсе этих иностранных валют к рублю на торгах Московской биржи с 10:00 до 15:30 мск, отмечает РИА ФАН.

Кроме того, по тем же правилам начнут рассчитывать курс китайского юаня, пишет «Свободная пресса».

