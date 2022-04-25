Центробанк изменил порядок расчета курсов иностранных валют

Банк России изменит процедуру расчета официального курса валют по отношению к рублю. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

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«Банк России для обеспечения непрерывности деятельности экономических агентов на территории Российской Федерации переходит к установлению официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю по состоянию на 15:30 мск», — говорится в сообщении ЦБ.

Теперь курс доллара и евро будет рассчитываться на основе данных о средневзвешенном курсе этих иностранных валют к рублю на торгах Московской биржи с 10:00 до 15:30 мск, отмечает РИА ФАН.

Кроме того, по тем же правилам начнут рассчитывать курс китайского юаня, пишет «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Курсы ВалютЦентробанк
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