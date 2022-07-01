«Будет вал ошибок»: Экономист Коган раскритиковал новую «антиотмывочную» платформу ЦБ
Экономист Евгений Коган в эфире НСН заметил, что Центробанк с помощью системы «светофор» просто поможет банкам обмениваться информацией.
Разделение юридических лиц-клиентов банков на три уровня риска по новой системе ЦБ может привести к тому, что организации по ошибке будут заносить клиентов не в те категории, что будет портить жизнь предпринимателям. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.
С 1 июля банки России будут оценивать своих клиентов по принципу «светофора» с помощью «антиотмывочной» платформы ЦБ «Знай своего клиента». На платформе российским юрлицам и ИП присвоят один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Коган считает, что такая мера может привести к злоупотреблениям банков.
«Российский бизнес и банки каждый день сталкиваются с различными формами комплаенса (повиновение, соответствие внутренним или внешним требованиям – прим. НСН). Сейчас будет создана некая система, при которой банки будут обмениваться информацией по достаточно понятной форме. Здесь нет ничего оригинального. Но тут есть другая проблема. Если банку показалось, что клиент проводил подозрительные транзакции, то совершенно невинная блокировка переводов для клиента может привести к тому, что после нескольких раз его по надуманной причине поместят в красную или черную зону, а потом он не отмоется. Я надеюсь, что в этом случае не будет черных списков, но дать гарантию невозможно», - объяснил он.
При этом, по его словам, пока непонятно, как эта мера повлияет на банковскую систему.
«Если будут злонамеренные практики, то это может привести к негативным последствиям. С другой стороны – тут важна практика. В нашей стране важно не право, а правоприменение. С точки зрения Центрального банка система деления на три уровня опасности для физических лиц, наверно, важна, с точки зрения клиентов – не очень», - заключил Коган.
Ранее генеральный директор Центра развития коллекторства Дмитрий Жданухин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что возможный запрет на выдачу второго и последующих кредитов в России только усугубит проблему «долговой ямы».
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