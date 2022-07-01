«Будет вал ошибок»: Экономист Коган раскритиковал новую «антиотмывочную» платформу ЦБ

Разделение юридических лиц-клиентов банков на три уровня риска по новой системе ЦБ может привести к тому, что организации по ошибке будут заносить клиентов не в те категории, что будет портить жизнь предпринимателям. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил экономист, профессор НИУ ВШЭ Евгений Коган.

С 1 июля банки России будут оценивать своих клиентов по принципу «светофора» с помощью «антиотмывочной» платформы ЦБ «Знай своего клиента». На платформе российским юрлицам и ИП присвоят один из трех уровней риска: высокий, средний и низкий. Коган считает, что такая мера может привести к злоупотреблениям банков.