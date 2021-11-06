Немецкие экологи потребовали остановить сертификацию «Северного потока-2»

Германское Министерство экономики и энергетики в октябре предоставило официальное заключение, что сертификация оператора проекта не угрожает безопасности поставок газа в ФРГ и другие страны Евросоюза. При этом ведомство «проигнорировало» позицию управления по регулированию энергетики Польши, которое считает, что «Северный поток-2» якобы поставит под угрозу «безопасность газоснабжения определенных государств-членов, регионов или даже всего ЕС».

«Федеральное правительство игнорирует обоснованные опасения наших соседей», — подчеркнул Мюллер-Креннер.

По словам эколога, газопровод якобы угрожает энергетической безопасности Европы и соблюдению климатических целей.

В июне Deutsche Umwelthilfe потребовала от Федерального ведомства по морскому судоходству и гидрографии ФРГ отозвать разрешение на строительство «Северного потока-2». По мнению экологов, в процессе утверждения проекта не проверялось его влияние на окружающую среду, и укладку газопровода следовало как минимум приостановить.

