Немецкие экологи потребовали остановить сертификацию «Северного потока-2»
Глава немецкой экологической организации Deutsche Umwelthilfe Саша Мюллер-Креннер призвал остановить процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» в связи с «игнорированием» ФРГ позиции Польши по вопросу трубопровода. Об этом пишет Spiegel.
Германское Министерство экономики и энергетики в октябре предоставило официальное заключение, что сертификация оператора проекта не угрожает безопасности поставок газа в ФРГ и другие страны Евросоюза. При этом ведомство «проигнорировало» позицию управления по регулированию энергетики Польши, которое считает, что «Северный поток-2» якобы поставит под угрозу «безопасность газоснабжения определенных государств-членов, регионов или даже всего ЕС».
«Федеральное правительство игнорирует обоснованные опасения наших соседей», — подчеркнул Мюллер-Креннер.
По словам эколога, газопровод якобы угрожает энергетической безопасности Европы и соблюдению климатических целей.
В июне Deutsche Umwelthilfe потребовала от Федерального ведомства по морскому судоходству и гидрографии ФРГ отозвать разрешение на строительство «Северного потока-2». По мнению экологов, в процессе утверждения проекта не проверялось его влияние на окружающую среду, и укладку газопровода следовало как минимум приостановить.
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