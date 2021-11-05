Глава МИД Австрии оценил значение «Северного потока-2» для Европы

Газопровод «Северный поток-2» способствует энергетической безопасности Европы. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии Михаэль Линхарт в интервью РИА Новости.

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По словам министра, Австрия «преследует амбициозные цели» в вопросе климата, пишет RT.

«Однако газ будет продолжать использоваться до полной декарбонизации. В этом контексте "Северный поток-2" способствует энергетической безопасности», — подчеркнул Линхарт.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Лельчук
ТЕГИ:ЕвропаАвстрияСеверный Поток-2
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