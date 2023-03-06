Немецкая Linde прокомментировала вероятность возобновления работы в России
В инжиниринговой компании Linde ответили на вопрос о возможности возвращения в РФ, сообщает РИА Новости.
Германская компания не собирается возобновлять работу в России в ближайшем будущем. Принципиальную позицию в Linde объяснили западными санкциями против РФ.
В компании отметили, что заблокировали все проекты с попавшими под ограничения российскими юридическими лицами.
Linde является одним из мировых лидеров в производстве промышленных газов. Компания приостановила инвестиции в Россию в марте 2022 года.
В январе 2023-го Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал активы Linde на 35 миллиардов рублей. Речь идет об имуществе в Самаре, Волгограде, Новотроицке и Липецке, пишет НСН.
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