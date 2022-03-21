Linde приостановила развитие новых проектов в России

Немецкая Linde, которая является одним из мировых лидеров по производству промышленных газов, приостановила развитие новых проектов в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-релиз компании.

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Отмечается, что компания продолжит следить за ситуацией вокруг Украины и будет в полной мере соблюдать санкции в отношении России.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, производители России просто плавно перейдут на самостоятельную деятельность.

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
ТЕГИ:ГазПроектыкомпанияРоссия
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