Linde приостановила развитие новых проектов в России

Отмечается, что компания продолжит следить за ситуацией вокруг Украины и будет в полной мере соблюдать санкции в отношении России.

Ранее депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что на российском рынке не будет никаких проблем из-за ухода зарубежных компаний. По его словам, производители России просто плавно перейдут на самостоятельную деятельность.

