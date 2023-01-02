Арбитражный суд арестовал активы Linde в России на 35 млрд рублей
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области арестовал имущество немецкой химической компании Linde по иску «Русхимальянса». Общая стоимость арестованных активов — 35 млрд рублей, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные «Русхимальянса» и решение суда.
Уточняется, что речь идет об активах Linde в Самаре, Волгограде, Новотроицке и Липецке. Арест произошел из-за иска ООО «Русхимальянс» к Linde в связи с невыполнением немецкого партнера обязательств по строительству газоперерабатывающего завода в Усть-Луге в Ленинградской области.
Российская компания намерена отсудить у Linde €946,54 млн неотработанного аванса и €25,7 млн, 7,6 млрд руб. убытков, сообщили агентству в суде.
21 марта Linde сообщила, что приостанавливает «все способы развития новых проектов в России» в связи с военной операций на Украине. Ранее компания вышла из совместного с «Северсталью» проекта по производству теплообменников для газовой отрасли и покинула проект Амурского ГХК СИБУРа, отмечает «КоммерсантЪ».
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