Арбитражный суд арестовал активы Linde в России на 35 млрд рублей

Уточняется, что речь идет об активах Linde в Самаре, Волгограде, Новотроицке и Липецке. Арест произошел из-за иска ООО «Русхимальянс» к Linde в связи с невыполнением немецкого партнера обязательств по строительству газоперерабатывающего завода в Усть-Луге в Ленинградской области.

Российская компания намерена отсудить у Linde €946,54 млн неотработанного аванса и €25,7 млн, 7,6 млрд руб. убытков, сообщили агентству в суде.

21 марта Linde сообщила, что приостанавливает «все способы развития новых проектов в России» в связи с военной операций на Украине. Ранее компания вышла из совместного с «Северсталью» проекта по производству теплообменников для газовой отрасли и покинула проект Амурского ГХК СИБУРа, отмечает «КоммерсантЪ».

