Совладелец «Северстали» отреагировал на планы введения пошлин на экспорт металлов
Совладелец и глава совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов заявил, что планы российского правительства по введению введению временных пошлин на экспорт черных и цветных металлов должны обеспечить выход металлургии из кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее в четверг глава Минэкономики Максим Решетников заявил, что с 1 августа по 31 декабря Россия планирует ввести временные пошлины на экспорт металлов. Ожидается, что базовая ставка пошлины составит 15%, ставки экспортных пошлин на медь составят 1126 долларов за тонну, на никель – 2321 доллара, на алюминий – 254 доллара.
Совладелец «Северстали» выразил надежду, что меры будут сбалансированными и не создадут проблем для выхода продукции РФ на мировые рынки.
Мордашов также отметил, что введение пошлин является «подарком европейским металлургам». По его словам, иностранные аналитики считают, что это поспособствуют повышению мировых цен на сталь.
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