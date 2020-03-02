«Обязаны пересчитать!» Депутат о плате за отопление из-за теплой зимы

«Эта процедура записана в 354 постановлении (Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 13.07.2019) "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" – прим. НСН), то есть не пересчитать они просто не могут. Делается акт сверки по окончанию отопительного сезона, подсчитывается баланс каждый год. Сейчас начисляли по среднему показателю потребления за предыдущий год, но в прошлом году зима была посуровее, чем в этом. Поэтому они обязаны сделать перерасчет в соответствии с законом, им деваться некуда», - пояснил Качкаев.

При этом, он отметил, что с каждым годом количество регионов, где «расчет идет по 1/12 остается все меньше, сегодня уже большинство регионов производят расчет по 1/7 и общедомовым счетчикам – тут перерасчет не нужен». Вследствие этого «людям возвращаются средства не в денежном выражении, а пересчитываются коммунальные услуги по отоплению и, в будущем периоде они платят меньше».

В Минстрое также отметили, что ресурсоснабжающие организации и управляющие компании должны были вовремя корректировать параметры теплоносителя, по которым и будет строиться перерасчет.

Ранее НСН сообщала, что лидер парламентской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов предложил отменить банковскую комиссию при оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги. В настоящий момент комиссия составляет от 0,5 до 2% независимо от способа совершения платежа. В поддержку инициативы высказалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, и сейчас стороны уже готовы выдвинуть соответствующие предложения. Президент Владимир Путин, одобрив идею, назвал банковские комиссии при оплате ЖКХ «квазинагрузкой».

