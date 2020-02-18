Минус два процента: Путин поддержал предложение об отмене банковских комиссий при оплате ЖКХ

Идею об отмене банковской комиссии при оплате счетов за жилищно-коммунальные услуги представил лидер парламентской фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. «Банки этого, наверное, категорически не хотят, но это было бы справедливо, потому что люди делают обязательные платежи, а им, помимо того, что указано, еще дополнительно начисляется комиссия», - заявил Неверов. По его словам, дополнительная финансовая нагрузка в виде банковских комиссий вызывает возмущение добросовестных плательщиков, в первую очередь пенсионеров. В настоящий момент комиссия составляет от 0,5 до 2% независимо от способа совершения платежа. В поддержку инициативы высказалась глава Центробанка Эльвира Набиуллина, и сейчас стороны уже готовы выдвинуть соответствующие предложения. Президент Владимир Путин, одобрив идею, назвал банковские комиссии при оплате ЖКХ «квазинагрузкой». По словам Неверова, законопроект об отмене комиссии будет внесен в Госдуму до конца недели.

Возмущение добросовестных плательщиков, в том числе пенсионеров, вызывает не только (а, быть может, даже не столько) комиссия при оплате услуг ЖКХ, хотя и она тоже. Сами тарифы, растущие год от года, в большинстве случаев в отличие от качества услуг, достигли показателей, совершенно неприличных для государства, представители руководства которого считают его социальным. Уровень тарифов давно не соотносится с уровнем доходов населения, который у большинства жителей страны по-прежнему оставляет желать много лучшего. И действующие акты, во всяком случае, принятые предыдущим правительством и никем пока не отмененные, позволяют и дальше повышать тарифы ЖКХ хотя бы на уровень инфляции.

На этом фоне в Госдуме родилась еще одна инициатива: ввести законодательный запрет на отключение услуг ЖКХ за долги. Но только в двух случаях: отопление и водоотведение. Первое, по замыслу депутатов, не даст замёрзнуть зимой самим задолжавшим, второе - облегчит страдания соседей, которых заливает из-за перекрытия канализации у должников. Инициативу в эфире НСН пояснил ее автор, депутат Госдумы Алексей Куринный.

«Мне кажется, нельзя лишать отопления в нашем холодном климате. Как бы кто не относился к должнику, но оставлять его в холодной квартире зимой – неправильно. Вторая услуга – по водоотведению в многоквартирных домах. Это так называемые блокировки канализаций, которые сегодня приносят больше ущерба добропорядочным плательщикам, чем неплательщикам, и они вынуждены мириться с вонью, с тем, что эти экскременты выливают в подъезде или около дома. И неоднократно зафиксированы случаи разрушения общего имущества при попытке установить специальные устройства и блокировать выход канализации из конкретной квартиры».

Вступают ли подобные выходки коммунальщиков в противоречие с действующим законодательством, депутат не уточнил.

