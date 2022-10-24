«Некритичная вражда»: В Москве не испугались таможенной блокады Латвии и Эстонии

При этом он переадресовал таможенникам вопрос о последствиях таких действия Латвии и Эстонии.

Со своей стороны, президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин объяснил НСН, как теперь будут поставляться в Россию товары из Европы.

«Наши машины в эти страны не заезжали, так что, думаю, что они больше потеряют. Это не критично. Если надо объехать Латвию, все равно никто не едет вдоль побережья. Если через Польшу что-то заходит, то идет спокойно через Белоруссию на территорию России. Остаются Финляндия и Норвегия, через них какие-то потоки будут идти. Все остальное, если какую-то продукцию поставляют из той же самой Германии, будет идти или кораблями, или будет поступать чрез скандинавские страны», - сказал Матягин.

По его словам, доставка несанкционных товаров в Россию теперь будет головной болью европейцев.

«У нас сейчас санкционных товаров-то осталось "вообще ничего". Все остальное, то что 58 пунктов внесли в исключения, они будут сами доставлять», - заключил собеседник НСН.