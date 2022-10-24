«Некритичная вражда»: В Москве не испугались таможенной блокады Латвии и Эстонии
Константин Затулин в эфире НСН назвал эти действия прибалтов «продолжением конфронтации», а Владимир Матягин указал на объездные пути.
Замораживание Латвией и Эстонией таможенного сотрудничества с Россией не является критичным для нашей страны, считают эксперты, опрошенные НСН.
Ранее первый замглавы Федеральной таможенной службы РФ Руслан Давыдов сообщил о получении соответствующих писем из Риги и Таллина.
«Это означает продолжение вражды и конфронтации в этой сфере», - сказал в интервью НСН первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
При этом он переадресовал таможенникам вопрос о последствиях таких действия Латвии и Эстонии.
Со своей стороны, президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин объяснил НСН, как теперь будут поставляться в Россию товары из Европы.
«Наши машины в эти страны не заезжали, так что, думаю, что они больше потеряют. Это не критично. Если надо объехать Латвию, все равно никто не едет вдоль побережья. Если через Польшу что-то заходит, то идет спокойно через Белоруссию на территорию России. Остаются Финляндия и Норвегия, через них какие-то потоки будут идти. Все остальное, если какую-то продукцию поставляют из той же самой Германии, будет идти или кораблями, или будет поступать чрез скандинавские страны», - сказал Матягин.
По его словам, доставка несанкционных товаров в Россию теперь будет головной болью европейцев.
«У нас сейчас санкционных товаров-то осталось "вообще ничего". Все остальное, то что 58 пунктов внесли в исключения, они будут сами доставлять», - заключил собеседник НСН.
В середине сентября Эстония, Латвия, Литва и Польша ввели запрет на въезд для граждан России и Белоруссии с шенгенскими визами, выданными в других странах Евросоюза. При этом президент Латвии Эгилс Левитс призывал «изолировать от общества» нелояльных Риге русскоязычных жителей.
Константин Затулин говорил в этой связи Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Россия должна заняться репатриацией своих граждан из Латвии и создать экономические проблемы для Риги.
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