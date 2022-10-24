Латвия и Эстония заморозили таможенное сотрудничество с Россией
Латвия и Эстония уведомили Россию о замораживании таможенного сотрудничества.
Первый замглавы Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов назвал это решение политическим. Он напомнил, что страны «прекрасно сотрудничали» даже после 2014 года, когда против России начали вводить санкции из-за Крыма.
«Чистой воды политика», - цитирует Давыдова ТАСС.
По его словам, в конце лета очередь из Латвии в России на границе достигала тысячу автомобилей. Все они перевозили востребованные товар.
Ранее Россия потребовала в СПЧ ООН прекратить дискриминацию русских в Прибалтике, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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