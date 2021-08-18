Потапенко предрек неминуемое ухудшение качества продуктов питания

Союзы поставщиков продуктов питания заявили о нехватке транспорта и росте цен до 160% на внутрироссийские и зарубежные перевозки. В частности, это произошло из-за отъезда водителей из стран СНГ из России.

Сначала это приведет к ухудшению качества продукции из-за экономии на ингредиентах, а позже и к росту цен в размере 15-17%, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ретейлер, предприниматель Дмитрий Потапенко.

«Перевозки дорожали и будут дорожать, тут еще почему-то дорожает бензин, хотя нефть должна показывать нам обратные результаты. Поэтому мы с вами получим прирост цен. Сейчас, естественно, ФАС будет всех шкурить, потому что есть якобы ценовой сговор и цены повышаться не будут. Просто ухудшаться будет качество продукта, будет ухудшаться набор полезных ингредиентов в товаре, а цена на него будет медленно, но верно расти, рост будет 15-17%, как минимум, но это после выборов», - отметил он.