Потапенко предрек неминуемое ухудшение качества продуктов питания
Перевозки продуктов питания продолжат дорожать из-за нехватки водителей и дорогого бензина, что неизбежно скажется и на цене товаров, уверен ретейлер.
Союзы поставщиков продуктов питания заявили о нехватке транспорта и росте цен до 160% на внутрироссийские и зарубежные перевозки. В частности, это произошло из-за отъезда водителей из стран СНГ из России.
Сначала это приведет к ухудшению качества продукции из-за экономии на ингредиентах, а позже и к росту цен в размере 15-17%, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ретейлер, предприниматель Дмитрий Потапенко.
«Перевозки дорожали и будут дорожать, тут еще почему-то дорожает бензин, хотя нефть должна показывать нам обратные результаты. Поэтому мы с вами получим прирост цен. Сейчас, естественно, ФАС будет всех шкурить, потому что есть якобы ценовой сговор и цены повышаться не будут. Просто ухудшаться будет качество продукта, будет ухудшаться набор полезных ингредиентов в товаре, а цена на него будет медленно, но верно расти, рост будет 15-17%, как минимум, но это после выборов», - отметил он.
По его словам, проблема нехватки водителей действительно существует, и постоянно решать ее приезжими работниками не получится.
«Чтобы решить проблему демографии вымирающей страны, нужны десятилетия. Необходимо создание социально-экономических условий для того, чтобы было спокойно и безопасно рожать и воспитывать детей. И только тогда с течением времени ячейки общества, называемые семьями, начинают продуцировать детей, которые потом становятся водителями. У нас все списывается на проклятые 90-е, на эхо войны и заменяется все гастарбайтерами. По этому году я как экономист могу сказать, что мы с вами вымрем от 950 до 1 миллиона 150 человек, и это не потому, что есть ковид, демография – это долгий длительный процесс, который складывается медленной мозаикой. Можно, конечно, заменять теперь Талибаном, запрещенной в России террористической организацией, судя по всему, они теперь наши друганы, только боюсь, что они специализируются на перевозках другого толка», - посетовал предприниматель.
Также Потапенко подчеркнул, что государству не удастся контролировать цены на перевозку, так как на это влияет множество факторов, а обойти фундаментальный закон спроса и предложения еще не удавалось никому.
Ранее Федеральная антимонопольная служба организовала внеплановые выездные проверки в отношении торговых сетей, входящих в Х5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), а также ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора, который мог привести к росту цен и удержании их.
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