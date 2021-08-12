Составлен список наиболее подорожавших за неделю продуктов
Потребительские цены в России с начала года выросли на 4,49%, сообщает Росстат.
На неделе с 3 по 9 августа поднялись цены на ряд продовольственных товаров. Наибольший рост у сметаны - 0,5%. Говядина и свинина подорожали на 0,4%, баранина и вермишель – на 3,3%. Овощи и фрукты за неделю стали дороже на 2,4%.
Наиболее существенное снижение цен - на морковь (на 8,8%). Помидоры подешевели за неделю на 5,1%, огурцы – на 4,9%, а картофель – на 4,7%.
Бензин и дизельное топливо с 3 по 9 августа подорожали на 0,3%.
Темпы роста цен в России по итогам августа составят 6,4% в годовом выражении. Годовая инфляция в стране ускоряется с 2020 года на фоне ослабевшего курса рубля, роста цен на ряд продуктов питания и сырьевые товары.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru