ФАС проверяет торговые сети на предмет ценового сговора

Федеральная антимонопольная служба организовала внеплановые выездные проверки в отношении торговых сетей, входящих в Х5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), а также ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора, который мог привести к росту цен и удержании их.

Как сообщает ФАС на своём официальном сайте, проверки инициированы в связи с поступающими обращениями граждан о росте цен в федеральных торговых сетях, а также с целью недопущения неоправданного подорожания социально значимых продуктов питания.

Антимонопольная служба проанализирует систему ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также выяснит причины возможного необоснованного повышения цен.

В случае выявления нарушения запретов, установленных Законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. В результате, компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.

