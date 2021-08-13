ФАС проверяет торговые сети на предмет ценового сговора
Федеральная антимонопольная служба организовала внеплановые выездные проверки в отношении торговых сетей, входящих в Х5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Карусель»), а также ООО «Лента» и АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») на предмет антиконкурентного сговора, который мог привести к росту цен и удержании их.
Как сообщает ФАС на своём официальном сайте, проверки инициированы в связи с поступающими обращениями граждан о росте цен в федеральных торговых сетях, а также с целью недопущения неоправданного подорожания социально значимых продуктов питания.
Антимонопольная служба проанализирует систему ценообразования у крупнейших розничных сетей, а также выяснит причины возможного необоснованного повышения цен.
В случае выявления нарушения запретов, установленных Законом о защите конкуренции, будет возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. В результате, компаниям может грозить оборотный штраф до 15% от годовой выручки.
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