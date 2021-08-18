Российские поставщики сообщили о росте цен на перевозку продуктов до 160%

Союзы поставщиков продуктов питания заявили о нехватке транспорта и росте цен до 160% на внутрироссийские и зарубежные перевозки. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин в беседе с изданием сообщил, что в среднем стоимость перевозок выросла на 10-11% по сравнению с 2020 годом. По словам специалиста, также возникли трудности с порожним транспортом, связанные в том числе с уходом игроков с этого рынка.

При этом в Картофельном союзе отметили, что перевозки по некоторым направлениям подорожали минимум на 20-30% по сравнению с прошлым годом, а в отдельных случаях их стоимость увеличилась в два раза. Ситуацию объяснили нехваткой рефрижераторного транспорта и отъездом из России водителей из стран СНГ.

В свою очередь, ассоциация предприятий кондитерской промышленности «Асконд» заявила об увеличении цен на транспортировку на внутрироссийских направлениях на 10-15%, на международных — на 24-160%.

В то же время национальная ассоциация грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» отметила, что перевозки подорожали впервые за последнее десятилетие, и рост цен не превысил 15%.

Директор департамента регулирования рынков АПК министерства сельского хозяйства РФ Максим Титов уже запросил информацию о текущей ситуации, отмечает Ura.ru. Ведомство намерено выяснить основные причины изменения стоимости перевозок за два года.

