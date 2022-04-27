Нехаммер: Для отказа от поставок газа из России могут потребоваться годы

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил в среду, что для отказа от поставок газа из России может потребоваться несколько лет. Об этом глава правительства альпийской республики сообщил в интервью телеканалу OE24.TV.

По его словам, в Вене с начала военной операции РФ на Украине эксперты Минэнерго вместе со специалистами нефтегазовой компанией OMV начали искать возможность снизить зависимость Австрии от российского топлива.

«Я бы предпочел этот отказ от российского газа сегодня, а не завтра - но это нереально», - подчеркнул Нехаммер.