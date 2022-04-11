«Негде рассматривать!» Юрист назвал невозможным оспаривание Россией дефолта в суде
Глава Минфина РФ не готов брать ответственность за свои промахи, поэтому пытается переложить ее на судебные структуры, предположил юрист Валерий Ванин.
Юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подверг критике действия российского Минфина и пояснил, что оспаривать дефолт в случае его объявления России просто негде.
Россия намерена обращаться в суды, если Запад объявит стране дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Известиям».
«А какая же судебная институция будет рассматривать данный спор? Куда Силуанов собирается подавать этот иск об оспаривании дефолта? Кто ему посоветовал такое сказать? Межгосударственные споры не подлежат судебному рассмотрению в обязательном порядке, они могут быть рассмотрены только с согласия сторон. Если ответчик (например, США) согласится с юрисдикцией суда, куда Силуанов собирается подавать иск, то, наверное, это было бы возможно как третейское разбирательство. Но подобных прецедентов не было в мировой истории, чтобы дефолт страны был оспорен в случае невыплаты долгов, а уж тем более чтобы этот суд был выигран! Это смелое и бодрое утверждение Силуанова – это от отчаяния, от безысходности, потому что, несмотря на занимаемые высокие должности, не склонны чиновники брать на себя ответственность за результаты своей деятельности. Вот пожалуйста, объявление дефолта – и юристы будут отвечать, которые проиграют суд, потому что им некуда подавать и негде рассматривать, и суд не признает эти иски. И даже если был бы такой суд, юристы бы проиграли его», - отметил почетный адвокат.
Ванин объяснил, что гораздо больше перспектив имеет разбирательство в отношении блокировки золотовалютных резервов РФ, однако в правительстве до сих пор не инициировали подачу такого иска.
«Силуанову следовало бы озаботиться подачей иска в отношении замороженных активов на непонятную сумму. Все говорят разные цифры, что удивительно, потому что речь идет об огромных миллиардах долларов, но никто не может точно сказать, сколько было заблокировано национальных российских средств. Вот это гораздо более перспективно, потому что здесь очевидная вещь: суверенные денежные средства Фонда национального благосостояния, то есть народные средства граждан Российской Федерации, были заблокированы. Но здесь почему-то нет разговоров даже, что будет судебное разбирательство. Очевидно, они их туда поместили, в такое место, где хищение этих средств невозможно оспорить. А похожая ситуация будет и с дефолтом. Просто на докладе правительства в Госдуме нужно было чиновнику что-то произнести. А реально объявят дефолт со всеми вытекающими последствиями, и нет судебного института, который бы это рассмотрел. Подать-то могут! Будут год собирать документы, потом год будут пытаться куда-то подать, а тем временем будет непонятно что. И будет ли Силуанов вообще в этой должности – неизвестно. Ему было важно отвести от себя ответственность на судебные, на юридические структуры», - подвел неутешительные итоги юрист.
Ранее экономист Вячеслав Зайченко в пресс-центре НСН заявил, что Россия не может допустить технического дефолта, который навязывается ей Западом, потому что это будет означать отказ от выполнения своих обязательств.
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