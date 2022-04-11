«Негде рассматривать!» Юрист назвал невозможным оспаривание Россией дефолта в суде

Юрист-международник, почетный адвокат России Валерий Ванин в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» подверг критике действия российского Минфина и пояснил, что оспаривать дефолт в случае его объявления России просто негде.



Россия намерена обращаться в суды, если Запад объявит стране дефолт по неисполнению обязательств по еврооблигациям. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов в интервью «Известиям».

«А какая же судебная институция будет рассматривать данный спор? Куда Силуанов собирается подавать этот иск об оспаривании дефолта? Кто ему посоветовал такое сказать? Межгосударственные споры не подлежат судебному рассмотрению в обязательном порядке, они могут быть рассмотрены только с согласия сторон. Если ответчик (например, США) согласится с юрисдикцией суда, куда Силуанов собирается подавать иск, то, наверное, это было бы возможно как третейское разбирательство. Но подобных прецедентов не было в мировой истории, чтобы дефолт страны был оспорен в случае невыплаты долгов, а уж тем более чтобы этот суд был выигран! Это смелое и бодрое утверждение Силуанова – это от отчаяния, от безысходности, потому что, несмотря на занимаемые высокие должности, не склонны чиновники брать на себя ответственность за результаты своей деятельности. Вот пожалуйста, объявление дефолта – и юристы будут отвечать, которые проиграют суд, потому что им некуда подавать и негде рассматривать, и суд не признает эти иски. И даже если был бы такой суд, юристы бы проиграли его», - отметил почетный адвокат.