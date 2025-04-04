Нефтяному рынку предрекли дальнейшее падение цен

Цены на нефть рухнули на 10% не только на фоне введения пошлин главой США Дональдом Трампом, но и из-за желания ОПЕК+ увеличить добычу нефти в мае, которое, вероятно, они могут пересмотреть, чтобы стабилизировать ситуацию. Об этом НСН рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Юшков.

Стоимость июньских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures рухнула на 8,02% и опустилась до $64,35 за баррель, следует из данных торгов на 14:32 мск. До этого нефть была дешевле $65 за баррель более 3,5 лет назад. За последние две торговые сессии нефтяные котировки обвалились на 13,59%, что началось после того, как Трамп объявил о введении с 5 апреля новых пошлин в отношении товаров из 183 стран. Юшков заявил, что введение Трампом пошлин не единственная причина падения цены на нефть.

«Заявление Трампа о введении пошлин стало лишь одной из причин. Ситуацию усугубило еще и объявление участников ОПЕК+, что, если раньше планировали каждый месяц поднимать добычу на 150-160 тысяч баррелей в сутки, то вчера решили поднять в мае примерно на 440 тысяч баррелей в сутки. То есть больше, чем в два раза. Получается такой некий идеальный шторм. С одной стороны, ожидается, что потребление нефти будет снижаться из-за введения пошлин, так как мировая торговля будет сокращаться и меньше будет потребляться нефти для топлива. А с другой стороны, наоборот идет ускоренный рост этого предложения. В таких условиях переизбыток предложения неизбежен, и цена будет снижаться. И вот на этих ожиданиях она уже пошла вниз», - рассказал он.