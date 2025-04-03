Нефть усилила падение, Brent теряет 5,6%
Нефтяные цены усилили падение на фоне новостей об изменении планов объединения ОПЕК+. Июньские контракты на марку Brent на лондонской бирже ICE Futures торговались днем по 70,79 доллара за баррель - на 5,55% ниже уровня закрытия предыдущей сессии.
Майские контракты на сорт WTI на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи падали в цене почти на 6%. Торги шли в районе 67,52 доллара за бочку. Как было объявлено, восемь стран-членов ОПЕК+ решили ускорить снятие ранее принятых ограничений в добыче черного золота в объеме 2,2 млн баррелей в сутки. С мая добычу нарастят на 411 тысяч баррелей в сутки.
При этом, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», квота России в мае составит 9,083 млн б/с, Саудовской Аравии - 9,2 млн б/с. Кроме того, участники рынка всё ещё оценивают данные о запасах нефти в США и новые импортные пошлины, о введении которых 2 апреля объявил президент Дональд Трамп. Причем минимальный базовый уровень тарифов составит 10%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru