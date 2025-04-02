Сийярто: Венгрия и Сербия построят нефтепровод для поставок из РФ

Он пояснил, что речь идёт о нефти, которая поступает в Центральную Европу по южной ветке нефтепровода «Дружба».

По его словам, компания из Венгрии MOL уже представила кабминам двух стран технико-экономическое обоснование проекта, также Будапешт и Белград предприняли важные шаги, в том числе в области территориального планирования.

«Строительство может быть начато физически в конце этого - начале следующего года... Полностью нефтепровод будет введён в эксплуатацию к 2028 году», - заключил Сийярто.

Ранее в Генштабе ВСУ признали, что одной из целей украинских дронов, атаковавших территорию России 11 марта, был нефтепровод «Дружба», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

