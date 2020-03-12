Нефти предсказали новый обвал: Виноваты «ценовая война» и пандемия
Изменить динамику цен на нефть сейчас смог бы только кризис в Саудовской Аравии, считают эксперты.
После первого обвала нефтяных котировок в начале недели может произойти второй, считают аналитики. Если первое 30%-е падение цен на нефть марок Brent и WTI было вызвано отказом России продлевать сделку о заморозке нефтедобычи, то сейчас ситуацию заметно осложнило заявление Всемирной организации здравоохранения: ВОЗ накануне официально признала пандемию коронавируса, фактически подтвердив глобальный масштаб проблемы.
В среду аналитик Финансового университета при Правительстве РФ, член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский на пресс-конференции НСН предсказывал, что нефть подешевеет до $28-30, однако на тот момент о пандемии ещё не было объявлено.
Опрошенные «Известиями» экономисты считают, что из-за этого фондовым рынкам предстоит пережить «чёрный четверг» - массовые распродажи на биржах. Вероятно, они будут сопровождаться и более глубоким падением цен на нефть. Так, по оценке главного экономиста консалтинговой компании ПФ «Капитал» Евгения Надоршина, стоимость барреля нефти Brent теперь имеет все шансы подешеветь и до $20.
Руководитель центра экономических исследований Института нового общества Василий Колташов в пресс-центре НСН заявил, что истинная причина – не коронавирус, а скрывающийся за ним глобальный кризис.
«На рынок нефти сейчас может повлиять только кризис в Саудовской Аравии. Если будет что-то вроде очередного кризиса с Ираном. Я уверен, что таком случае эпидемия коронавируса резко пошла бы на спад. А для рынка нефти это был бы подарок», - отмечал он.
Решение Саудовской Аравии снизить цены на нефть после выхода России из сделки с ОПЕК+, действительно, оказало сильное давление на нефть при первом обвале. Однако теперь на котировки влияет е только Саудовская Аравия: как стало известно Bloomberg, «ценовую войну» России объявили ещё три участника ОПЕК. Ирак снизил стоимость барреля нефти сорта Basrah Light с поставкой в апреле на $5, Кувейт сделал скидку для покупателей из Азии на $6 за баррель, ОАЭ снизили цену для февральских продаж.
Нефть Brent после первого обвала немного корректировалась вверх – до $39 за баррель утром 11 марта. Однако в течение дня она подешевела на $3, свидетельствуют данные торгов на бирже ICE. 12 марта стоимость барреля североморской смеси падала до $33,3.
Для России обвал на сырьевых рынках означает ослабление рубля: власти РФ по сути не смогли снизить зависимость экономики от нефти, говорил НСН экс-министр экономики России Андрей Нечаев. Эксперты предсказывают рост курса доллара до 80 рублей, некоторые – обвал даже до 95 рублей.
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