Нефть стала главным экспортным товаром США впервые с 2009 года

США в начала 2023 года продали на мировые рынки нефти на 86 миллиардов долларов, побив свой рекорд 2009 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы страны.

Таким образом, в этом году нефть стала главным экспортным товаром для США, в топ также входят лекарства, телефоны, микрочипы, запчасти для автомобилей.