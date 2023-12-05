Нефть стала главным экспортным товаром США впервые с 2009 года
США в начала 2023 года продали на мировые рынки нефти на 86 миллиардов долларов, побив свой рекорд 2009 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы страны.
Таким образом, в этом году нефть стала главным экспортным товаром для США, в топ также входят лекарства, телефоны, микрочипы, запчасти для автомобилей.
До этого Саудовская Аравия продлила дополнительные добровольные сокращения добычи нефти. Оно будет действовать до конца первого квартала 2024 года. Добровольное сокращение было введено в июле текущего года. Речь идет о сокращении на 1 миллион баррелей в сутки. В Саудовской Аравии в сутки будут добывать около 9 млн баррелей.
Ранее цена нефти марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 20 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- «Могут вернуться»: Сенатор Клишас напомнил о правах иноагентов и релокантов
- Представительство Airbus в РФ подаст заявление о банкротстве
- Зампред ВТБ: Прирост вкладов составил 74% после повышения ставки ЦБ
- «Автостат»: Haval Jolion стал самой продаваемой иномаркой в России
- Нефть стала главным экспортным товаром США впервые с 2009 года
- В Крыму представили образец медали к десятилетию воссоединения с Россией
- Умерла актриса из сериала «Мосгаз» Татьяна Владимирова
- СМИ: Минфин предложил поднять первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%
- Эксперимент «Перепел» стартовал в российском сегменте МКС
- Telegram оштрафовали на четыре миллиона рублей за неудаление запрещенных данных
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru