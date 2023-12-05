Нефть стала главным экспортным товаром США впервые с 2009 года

США в начала 2023 года продали на мировые рынки нефти на 86 миллиардов долларов, побив свой рекорд 2009 года, передает РИА Новости со ссылкой на данные статслужбы страны.

Таким образом, в этом году нефть стала главным экспортным товаром для США, в топ также входят лекарства, телефоны, микрочипы, запчасти для автомобилей.

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До этого Саудовская Аравия продлила дополнительные добровольные сокращения добычи нефти. Оно будет действовать до конца первого квартала 2024 года. Добровольное сокращение было введено в июле текущего года. Речь идет о сокращении на 1 миллион баррелей в сутки. В Саудовской Аравии в сутки будут добывать около 9 млн баррелей.

Ранее цена нефти марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 20 июля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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