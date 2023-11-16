Цена нефти марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 20 июля
16 ноября 202317:43
Цена нефти марки Brent упала ниже 79 долларов за баррель впервые с 20 июля, свидетельствуют данные торгов.
8 ноября цена барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE впервые с 21 июля опустилась ниже 80 долларов. Нефть марки WTI с поставкой в январе также упала в цене. Снижение составило 1,69% - до 75,68 доллара за баррель.
Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия до конца 2023 года продлит сокращение поставок нефти на мировые рынки на 300 тысяч баррелей в сутки, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru