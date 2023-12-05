«Победа Кеннеди»: Saxo Bank опубликовал «шокирующие предсказания» на 2024 год
Датский Saxo Bank опубликовал десять «шокирующих предсказаний» на 2024 год, которые касаются маловероятных сценариев.
Так, специалисты прогнозируют конец капитализма в привычном понимании из-за роста фискальных расходов США. Что касается выборов в США, аналитики ставят на победу независимого кандидата Роберта Кеннеди-младшего.
Также банк ожидает два глобальных кризиса в 2024 году по вине ИИ, еще одной проблемой эксперты назвали эпидемию ожирения. Стоимости нефти не фоне всех неурядиц аналитики прогнозируют рост - до 150 долларов за баррель.
Ранее кандидат в президенты Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший сообщил Fox News, что демонтирует «военную империю» страны после победы на выборах. Он собрался вернуть американские вооруженные силы «к их истинной функции – защите родной страны». Кандидат в президенты отметил, что его дядя – Джон Кеннеди — не начал войну в Лаосе и Германии, не вторгся на Кубу, а также не стал пытаться уничтожать ракетные установки СССР во время Карибского кризиса.
По его словам, для американских властей выгодно завершить конфликт вокруг Украины. Так политик ответил на вопрос о том, следует ли главе Белого дома вступить в мирные переговоры, чтобы прекратить конфликт. Кеннеди-младший указал, что ослабление России противоречит интересам США, передает «Радиоточка НСН».
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