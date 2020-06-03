Нефть растет в цене, но откаты вниз неизбежны
НСН собрала мнение экспертов, относительно роста цен на нефть. Они считают, что повышение стоимости будет чередоваться с падениями.
Цена на нефть возвращается к показателям до мартовского обвала. На утренних торгах за бочку сорта Brent давали более 40 долларов. Столь высокая цена фиксировалась трейдерами почти три месяца назад. Одной из причин эксперты называют сообщения о том, что участники сделки о заморозке добычи могут продлить нынешний уровень сокращения производства. В частности, речь идет о пролонгации периода, в который сокращение составит 9,7 млн барр. в сутки. Если страны договорятся, он может быть продлен до конца лета.
Аналитики и трейдеры прогнозируют повышение цен на нефть. По их самым оптимистичным прогнозам до конца года баррель сорта Brent может стоить около 55- 56 долларов.
Как отметил в интервью НСН член комитета по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса Торгово-промышленной палаты Рустам Танкаев, постепенно мировая экономика выходит из кризиса, восстанавливается промышленность, в первую очередь, в Китае.
«Важным участником рынка является Евросоюз, там восстановление идет, как и в США, но не такими великими темпами. В итоге спрос на нефтепродукты увеличивается. Что касается предложения, то соглашение между странами ОПЕК+ работает, к тому значительно упало предложение сланцевой нефти от США, упало предложение синтетической нефти из битума в Канаде. Это тоже порядка 10 млн баррелей в сутки. На рынке наблюдается фундаментальный процесс: рост спроса при снижении предложений. в сумме это дает рост цен», - отметил эксперт.
Накануне рост показал и российский рубль, так во вторник, 2 июня, курс доллара снизился на 0,28%, до 68,92 рубля, так низко он не опускался с 6 марта. Евро дешевеет на 0,35%, до 76,68 рубля. Экономист Сергей Хестанов в беседе с НСН призвал россиян «не поддаваться благодушию» из-за укрепления рубля, дав понять, что оно может оказаться временным. По мнению экономиста, мартовский обвал на нефтяном рынке и его последствия дадут отложенный эффект в июне.
«Наша страна взяла на себя довольно серьёзные обязательства по сокращению добычи нефти. Соответственно, достаточно скоро у нас сократится и её экспорт. В зависимости от динамики потребления нефти внутри страны сокращение может составить от 20-25% до 50%. Даже 25% - это существенно с точки зрения того, как изменятся поступления от экспорта. Также не следует забывать, что по большинству контрактов оплата за поставленную нефть происходит с достаточно большим сдвигом по времени — обычно это три месяца. Поэтому мы только через месяц узнаем, насколько упали поступления от экспорта после мартовского обвала», - считает он.
Добавим, по данным специалистов, без учёта трудноизвлекаемой нефти, составляющей 65% всех запасов, срок нефтедобычи по разведанным запасам не превышает 20 лет. При этом прирост запасов нефти не сильно больше, чем её добыча.
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