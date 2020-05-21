Рубль ещё упадёт: Россиянам посоветовали покупать валюту в мае

Экономист Сергей Хестанов в эфире НСН помимо «нефтяного» фактора назвал ещё один, сильно поспособствовавший укреплению рубля.

«Этот фактор менее очевиден, но достаточно важен. Дело в том, что режим самоизоляции, который действует в большинстве российских регионов, привёл к сильному падению продаж всех непродовольственных товаров. А из непродовольственных товаров значительная доля приходилась на импорт. Соответственно, потребность в валюте со стороны импортёров резко упала. Это ещё один фактор, который заметно способствовал локальному укреплению рубля», - отметил он, пояснив, что не граждане, а именно импортёры являются основным покупателем иностранной валюты.

Вместе с тем, Хестанов призвал россиян «не поддаваться благодушию» из-за укрепления рубля, дав понять, что оно может оказаться временным. По мнению экономиста, мартовский обвал на нефтяном рынке и его последствия дадут отложенный эффект в июне.

«Наша страна взяла на себя довольно серьёзные обязательства по сокращению добычи нефти. Соответственно, достаточно скоро у нас сократится и её экспорт. В зависимости от динамики потребления нефти внутри страны сокращение может составит от 20-25% до 50%. Даже 25% - это существенно с точки зрения того, как изменятся поступления от экспорта. Также не следует забывать, что по большинству контрактов оплата за поставленную нефть происходит с достаточно большим сдвигом по времени — обычно это три месяца. Поэтому мы только через месяц узнаем, насколько упали поступления от экспорта после мартовского обвала. Всю глубину снижения валютной выручки мы ещё не увидели. Это существенный фактор, который может способствовать заметному ослаблению рубля. Поэтому нынешние цены на валютном рынке — это возможность купить валюту по достаточно хорошей цене,» - считает собеседник НСН.

Между тем, Банк России снизил официальные курсы доллара и евро на 22 мая больше чем на рубль. Доллар он оценён в 70,9 рубля, евро - в 77,79 рубля за единицу.

