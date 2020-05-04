Нефть падает в цене из-за рисков торговой войны между США и Китаем
Стоимость нефти стремительно понижается на фоне угроз США в адрес Китая повысить пошлины. Данная мера позиционируется как одна из возможных реакций Вашингтона на сокрытие Пекином информации о COVID-19.
Так, цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 25,68 долларов за баррель ориентировочно к 14:00 (мск), что на 0,76 доллара (2,87%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии.
Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился в цене на 1,28 доллара (6,47%) - до 18,5 доллара за баррель, сообщает Interfax.ru.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США ведет «много расследований», чтобы установить обстоятельства возникновения коронавирусной инфекции COVID-19 и причины ее пандемии.Хотя расследования еще не завершены, Дональд Трамп считает, что пандемия коронавируса COVID-19 началась из Китая. Об этом американский лидер сообщил на брифинге в Белом доме.
Напомним, полковник КГБ в отставке Михаил Любимов в эфире НСН заявил, что президенту США выгодно обвинять Китай в создании коронавируса.
«Пока же я вижу, что США в своих предвыборных целях использует шумиху вокруг коронавируса. Зачем доказывать эти обвинения на деле? Трамп хочет найти врага, ему это очень выгодно. У Трампа – сплошная болтовня: сегодня он говорит одно, завтра – другое. Думаю, никто ничего не найдет», - считает советский разведчик.
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