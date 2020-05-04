Нефть падает в цене из-за рисков торговой войны между США и Китаем

Стоимость нефти стремительно понижается на фоне угроз США в адрес Китая повысить пошлины. Данная мера позиционируется как одна из возможных реакций Вашингтона на сокрытие Пекином информации о COVID-19.

Так, цена июльских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures составляет 25,68 долларов за баррель ориентировочно к 14:00 (мск), что на 0,76 доллара (2,87%) ниже цены на закрытии предыдущей сессии.

Фьючерс на WTI на июнь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизился в цене на 1,28 доллара (6,47%) - до 18,5 доллара за баррель, сообщает Interfax.ru.