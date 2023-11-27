«Есть время до 31 января»: Слухи о банкротстве СПБ Биржи назвали фейком

У «СПБ Биржи» нет финансовых проблем, а слухи о ее банкротстве могли распустить недовольные владельцы бумаг, объяснил в интервью НСН ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.

Ранее СМИ обнаружили в Картотеке арбитражных дел карточку дела о несостоятельности (банкротстве) ПАО «СПБ Биржа». При этом источник РБК заявил, что «СПБ Биржа» не подавала документы на банкротство», назвав устойчивым ее финансовое состояние.