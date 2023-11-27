«Есть время до 31 января»: Слухи о банкротстве СПБ Биржи назвали фейком
«СПБ Биржа» работает, у нее нет финансовых проблем, но возникли проблемы с американскими бумагами, сказал в эфире НСН Андрей Кочетков.
У «СПБ Биржи» нет финансовых проблем, а слухи о ее банкротстве могли распустить недовольные владельцы бумаг, объяснил в интервью НСН ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Андрей Кочетков.
Ранее СМИ обнаружили в Картотеке арбитражных дел карточку дела о несостоятельности (банкротстве) ПАО «СПБ Биржа». При этом источник РБК заявил, что «СПБ Биржа» не подавала документы на банкротство», назвав устойчивым ее финансовое состояние.
«Поскольку "СПБ Биржа" столкнулась с очередными американскими ограничениями на торговлю бумагами американских компаний, сейчас нет полной ясности, как она будет выходить из этой ситуации. Слухи и различные действия со стороны малых акционеров биржи могут быть разными, но в целом площадка работает: на ней обращаются и американские бумаги, и российские, и другие. У биржи финансовых проблем нет, есть проблемы с операциями, но говорить о том, что она разорилась или уйдет в сферу банкротства, не то что преждевременно, а излишне», - сказал Кочетков.
По его мнению, «дело о банкротстве» не получит дальнейший ход, а рухнувшие более чем на треть акции биржи «отскочат» назад.
«Заявление могло быть зарегистрировано от акционера или владельца иностранных акций, который недоволен ситуацией. Надо разобраться, от кого поступило заявление, вряд ли оно получит серьезный ход. А то, что падение на 35%, - конечно, такое сообщение многих впечатлило: "Ай-ай, все пропало, клиент уезжает, надо немедленно выводить свои деньги". А дальше, в случае официального опровержения будет отскок», - указал эксперт.
По словам Кочеткова, у биржи есть два месяца на решение проблем с американцами.
«Американский Минфин дал время до 31 января, чтобы разрулить возникшие противоречия. Возможно, будет перевод незавершенных операций на зарубежную площадку, например в Казахстан. "СПБ Биржа" ориентировалась на торговлю иностранными бумагами, сейчас надо разрулить вопросы с Гонконгом, возможен выход на индийский рынок. Мне непонятно, как биржа будет выстраивать дальнейшие отношения с Гонконгом, Шанхаем, многие опасаются вторичных санкций и могут разорвать с биржей возможность торговать этими бумагами. Однако за два месяца ситуация в мире может поменяться», - заключил собеседник НСН.
Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян ранее заявил на пресс-конференции в НСН, что каждый месяц в России появляется 30 тысяч новых банкротов.
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