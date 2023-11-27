СПб Биржа опровергла сообщение о банкротстве

Сильных осадков сегодня днем в Москве после ночного снегопада не ожидается Более 40 рейсов были задержаны и отменены в столичных аэропортах на фоне снегопада Город выставил на продажу более 120 машино-мест на Изюмской улице Больше 100 тысяч московских школьников подали заявки на олимпиаду «Музеи. Парки. Усадьбы» Москвич предложил купить плюшевую крысу из IKEA за 10 млн рублей