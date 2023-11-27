СПб Биржа опровергла сообщение о банкротстве
27 ноября 202310:45
СПБ Биржа выступила с официальным сообщением, в котором говорится, что торговая площадка не подавала документы на банкротство, и она обладает устойчивым финансовым состоянием.
«Признаков банкротства нет», - также отмечается в сообщении биржи.
Акции СПБ Биржи падали на Мосбирже почти на 35% - до 63,8 рубля. На данный момент Московская биржа проводит по ним дискретный аукцион, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru