СПБ Биржа подала на банкротство

В картотеке Арбитражного суда Москвы появилось заявление о признании СПБ Биржи банкротом.

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На этом фоне бумаги компании на Мосбирже потеряли около 15%.

Биржа в свою очередь опровергает информацию о подаче заявления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Руслан Кривобок
ТЕГИ:БанкротствоБиржа

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