СПБ Биржа подала на банкротство
27 ноября 202310:15
В картотеке Арбитражного суда Москвы появилось заявление о признании СПБ Биржи банкротом.
На этом фоне бумаги компании на Мосбирже потеряли около 15%.
Биржа в свою очередь опровергает информацию о подаче заявления, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru