Экс-министр экономики: Последствия коронавируса для России будут тяжелыми
Первый министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН заявил, что экономика России из-за пандемии может пострадать сильнее, чем в других странах.
Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что реальный масштаб последствий коронавируса COVID-19 для экономики невозможно оценить, назвав наступающий кризис беспрецедентным. Он предложил дать правительству возможность скорректировать планы реализации национальных проектов.
В свою очередь, первый министр экономики России Андрей Нечаев в эфире НСН отметил, что о реальных масштабах пока судить рано, но для России экономические последствия пандемии коронавируса могут иметь тяжелые последствия.
«Последствия эпидемии коронавируса, мы, конечно, сможем оценить позже, когда станет ясно, каких масштабов она достигнет. Потому что пока больше информационной и человеческой паники, чем реальные результаты. Хоть и жалко любого погибшего, но пока от коронавируса умерли намного меньше людей, чем ежегодно погибают от традиционного гриппа. Как дальше события будут развиваться, действительно ли это примет характер пандемии, посмотрим. И очень важно, как это будет в России, поскольку, как выяснилось сейчас, наша медицина абсолютно не готова: нет тестов, нет достаточного количества оборудованных больничных коек, аппаратов искусственной вентиляции легких и так далее. Поэтому по России вирус может ударить гораздо сильнее, чем по другим странам. Плюс к этому играет роль менталитета нашего населения, которое часто живет на авось. Поэтому пора рано говорить о том, какие будут экономические последствия, пока мы не знаем всей картины», – отмечает экс-министр.
Тем не менее, Нечаев не стал отрицать, что коронавирус послужил спусковым крючком для общей рецессии, а для России это усугубилось падением цен на нефть. Также он выразил беспокойство того, насколько хватит средств из ФНС, в который пришлось залезть правительству страны.
«Перспективы, в частности, будут зависеть от того, как будет складываться ситуация на рынке нефти. Пока тренд для нас опасный. Пришлось залезть в Фонд национального благосостояния, и не очень понятно, насколько его хватит. И та сумма, которую выделило наше правительство на борьбу с коронавирусом, несопоставима с теми цифрами, которые выделяются в других странах. Поэтому ожидать того, что эти меры дадут какой-то эффект глупо», – заверяет эксперт.
Ранее в эфире НСН экономист Никита Кричевский раскритиковал планы правительства по поддержке экономики. По его мнению, в них уделено внимание бизнесу, но не гражданам.
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