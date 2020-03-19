Экс-министр экономики: Последствия коронавируса для России будут тяжелыми

«Последствия эпидемии коронавируса, мы, конечно, сможем оценить позже, когда станет ясно, каких масштабов она достигнет. Потому что пока больше информационной и человеческой паники, чем реальные результаты. Хоть и жалко любого погибшего, но пока от коронавируса умерли намного меньше людей, чем ежегодно погибают от традиционного гриппа. Как дальше события будут развиваться, действительно ли это примет характер пандемии, посмотрим. И очень важно, как это будет в России, поскольку, как выяснилось сейчас, наша медицина абсолютно не готова: нет тестов, нет достаточного количества оборудованных больничных коек, аппаратов искусственной вентиляции легких и так далее. Поэтому по России вирус может ударить гораздо сильнее, чем по другим странам. Плюс к этому играет роль менталитета нашего населения, которое часто живет на авось. Поэтому пора рано говорить о том, какие будут экономические последствия, пока мы не знаем всей картины», – отмечает экс-министр.

Тем не менее, Нечаев не стал отрицать, что коронавирус послужил спусковым крючком для общей рецессии, а для России это усугубилось падением цен на нефть. Также он выразил беспокойство того, насколько хватит средств из ФНС, в который пришлось залезть правительству страны.

«Перспективы, в частности, будут зависеть от того, как будет складываться ситуация на рынке нефти. Пока тренд для нас опасный. Пришлось залезть в Фонд национального благосостояния, и не очень понятно, насколько его хватит. И та сумма, которую выделило наше правительство на борьбу с коронавирусом, несопоставима с теми цифрами, которые выделяются в других странах. Поэтому ожидать того, что эти меры дадут какой-то эффект глупо», – заверяет эксперт.

Ранее в эфире НСН экономист Никита Кричевский раскритиковал планы правительства по поддержке экономики. По его мнению, в них уделено внимание бизнесу, но не гражданам.

